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بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة

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مصراوي Masrawy

إجراء قرعة الحج العلنيةإجراء قرعة الحج العلنية

إجراء قرعة الحج العلنية (2)إجراء قرعة الحج العلنية (2)

إجراء قرعة الحج العلنية (3)إجراء قرعة الحج العلنية (3)

إجراء قرعة الحج العلنية (4)إجراء قرعة الحج العلنية (4)

إجراء قرعة الحج العلنية (5)إجراء قرعة الحج العلنية (5)

إجراء قرعة الحج العلنية (6)إجراء قرعة الحج العلنية (6)

البحيرة – أحمد نصرة:

شهدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، واللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، اليوم السبت، القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، والتي أجرتها مديرية الأمن بمجمع دمنهور الثقافي وسط جمع كبير من المتقدمين للحج وذويهم.

وصرح مدير الأمن أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ 14 ألفًا و332، وبلغت الحصة المقررة للمحافظة 1278 حاجًا وحاجة، خُصص 128 منها لكبار السن بنسبة 10% من إجمالي حصة المحافظة، جرى اختيارهم إلكترونيًا، وفاز 1150 حاجًا وحاجة بمراكز المحافظة حسب عدد السكان.

وطالبت اللجنة المنظمة، الفائزين بالتوجه للقسم أو المركز التابع له لاستكمال أوراق التقديم وسداد الرسوم، وتقديم جواز سفره الذي يجب أن يكون ساريًا لمدة لا تقل عن عام.

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