مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي طالب بمعهد التكنولوجيا بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، مصرعه، اليوم السبت؛ إثر تناوله كمية كبيرة من عقار "الترامادول" المُخدر.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور الطالب "محمد.ن"، طالب بمعهد تكنولوجيا العاشر من رمضان، على جثة زميله "محمد.م.م.ع" 20 عامًا، من بركة السبع بالمنوفية، داخل السكن الخاص بهما.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن الطالب دائم تعاطي العقاقير المُخدرة، حيث عُثر بجوار جثته على شريط ونصف "فارغ" من عقار "الترامادول" المُخدر، وبسؤال زميله، أقر بأنه كان في إجازة لأسرته، وعندما عاد للسكن وجد زميله جثة هامدة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.