منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط

جنوب سيناء - أحمد السيد:

منعت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء، اليوم السبت، التخييم والسفاري في محمية أبو جالوم الواقعة ما بين مدينتي دهب ونويبع، والتي تعدّ من أجمل مناطق السفاري بجنوب سيناء، وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها جنوب سيناء لمنع أي تسلل للخارجين عن القانون إلي محافظة جنوب سيناء والتي بدأت تنتعش سياحيًا مرة أخرى.

من جانبهم، أعرب بدو نويبع ودهب، عن استيائهم من تلك الإجراءات التي رأوا أنها ستحول دون الوصول لمصدر زرقهم الوحيد من رحلات السفاري والتخييم، وخاصة للسياح المصريين.

واشتكى الشيخ "عايد الدقلي"، أحد مشايخ نويبع، من منع التخييم والمبيت في أبو جالوم، مشيرًا إلى الاعتماد على ذلك منذ عقود طويلة.

وفي السياق ذاته أوضحت مصادر أمنية لـ"مصراوي": "أن تلك الإجراءات من شأنها تنظيم الدخول والخروج لمحمية أبو جالوم وتحدّ من الدخول العشوائي، مشيرًا إلى أن الإجراءات مجرد عملية تنظيمية وليست تعسفًا".