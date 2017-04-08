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تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو

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تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 739 متهمًا

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 739 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة العدوية، لجلسة 9مايو المقبل.
وجاء قرار التأجيل لعدم حضور المتهمين.
ويأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان الارهابية، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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