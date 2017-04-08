قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم

ستوكهولم (د ب أ)

ذكر قائد الشرطة الوطنية السويدية دان الياسون أن الشرطة "مقتنعة" أن الشخص، الذي تم اعتقاله فيما يتعلق بالهجوم بشاحنة، الذي وقع أمس الجمعة "هو الشخص الحقيقي".

وأضاف الياسون، في مقر شرطة ستوكهولم "تزايدت الشكوك، خلال مسار التحقيق" مشيرا إلى أن الشرطة "لا يمكن أن تستبعد تورط مزيد من الأشخاص".

وتابع "لقد عثرنا على جهاز في المركبة.. لا نعرف ما إذا كان قنبلة أو نوع من مادة قابلة للاشتعال. يجرى تحقيق قضائي".

كانت شاحنة مخطوفة قد اقتحمت منطقة مزدحمة بالمارة وسط ستوكهولم عصر أمس الجمعة قبل أن تصطدم بأحد المتاجر، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة أشخاص .

وتمتلك شركة "سبندربس" لتصنيع الجعة الشاحنة التي تعرضت للاختطاف بينما كان السائق يقوم بتفريغ بضائع.

ويعد هذا هو رابع هجوم من نوعه في أوروبا خلال الأشهر الـ 12 الماضية والذي يتم باستخدام سيارة لمهاجمة حشد من المدنيين، بعد هجمات مميتة في كل من لندن وبرلين ونيس.