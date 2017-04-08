فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد

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قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إنه سيتم إنشاء مناطق استثمارية ومصانع جاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في سوهاج، عن طريق التمويل بجزء من قرض صندوق النقد الدولي، بنحو 150 مليون دولار.

وأضاف في لقاء خاص لفضائية "إكسترا نيوز"، خلال تفقده للمنطقة الصناعية غرب "طهطا"، بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، أن الدولة تسعى لتحسين البنية التحتية لمصانع المحافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في منح كل الرخص المؤقتة التي تم تقديمها من المستثمرين لبناء مصانعهم.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع محافظين الصعيد، لوضع ضوابط خاصة لتوفير الرخص المؤقتة، ومنح الأراضي بالمجان للمستثمرين.

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وتفقد قابيل، مجمع صناعة الأثاث بمركز طهطا، المقام على مساحة 70 فدانًا، ويشمل 719 وحدة إنتاجية بتكلفة 300 مليون جنيه.

كما تفقد الوزير قرية النوالين بمدينة الكوثر الصناعية، المتخصصة في إنتاج المفروشات المنزلية، حيث توفر نحو 500 فرصة عمل.