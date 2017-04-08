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فرج عامر يطالب بعدم فتح مقاهي أسفل العمارات والمنازل

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فرج عامر يطالب بعدم فتح مقاهي أسفل العمارات والمنازل فرج عامر يطالب بعدم فتح مقاهي أسفل العمارات والمنازل

التحرير

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‏‫أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمشروع القانون الجديد الذى انتهت وزارة العدل من إعداده حول تنظيم وإدارة المحال العامة فى والذى ينص على عدم فتح الملاهى الليلية فى الوحدات السكنية.

وطالب بالإسراع فى إحالة هذا التشريع إلى مجلس النواب لإقراره وإصداره، مؤكدا أنه سوف يتقدم بتعديلات مهمة على مشروع القانون تتضمن عدم فتح أى كافيهات أو كافتريات أو ورش أسفل العمارات والمنازل.

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وأشار إلي أن غالبية أصحاب العمارات والمنازل فى محافظة الاسكندرية خاصة على الكورنيش حولوا جميع الوحدات السكنية أسفل العمارات إلى مقاهى وكافتيريات وورش مما أدى إلى حدوث ضوضاء على مدى الـ 24 ساعة يوميا.

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التحرير

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