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«راضي»: مستشفيات بورسعيد جاهزة لاستقبال قانون التأمين الصحي الجديد

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«راضي»: مستشفيات بورسعيد جاهزة لاستقبال قانون التأمين الصحي الجديد «راضي»: مستشفيات بورسعيد جاهزة لاستقبال قانون التأمين الصحي الجديد

التحرير

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قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إنه يتم حاليا تجهيز المستشفيات الحكومية؛ لتقديم خدمة التأمين الصحي بشكل جيد.  

وأصاف "راضي"، خلال زيارته للمحافظة اليوم السبت، "إحنا بنجهز بقالنا سنة ونص علشان قانون التأمين الصحي يطبق بشكل صحيح ويخدم المواطنين بشكل سليم".

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وأوضح أن الوزارة تجهز وحدات الرعاية الصحية ومستشفيات الخدمة الثنائية، لافتا بأن محافظة بورسعيد مهيئة بنسبة 60% لاستقبال قانون التأمين الصحي الجديد، فيما تعمل الوزارة على الـ30% المتبقية؛ لتحقيق منظومة متكاملة. 

وأشار الوزير، إلى أن قانون التأمين الصحي يتم التجهيز له منذ عام 2008، لافتا مؤكدا أن الخدمة الصحية الجيدة والكوادر المدربة على رأس أولوياته.

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التحرير

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