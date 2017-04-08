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«بيت العائلة» ينظم زيارات ميدانية لدور الأيتام

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«بيت العائلة» ينظم زيارات ميدانية لدور الأيتام «بيت العائلة» ينظم زيارات ميدانية لدور الأيتام

التحرير

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نظم وفد من بيت العائلة المصري زيارات وجولات ميدانية لعدد من دور الرعاية الاجتماعية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف التعرف على احتياجاتهم ودعمهم معنويا، وإشعارهم باهتمام المجتمع المصري، وعناية الأزهر الشريف والكنيسة كذلك بهم.

وقال محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ومنسق عام بيت العائلة المصرية، إن تلك الزيارات الميدانية تأتي في إطار الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه الفئات المهمة في المجتمع، مع ضرورة تأهيلها ليكونوا لبنات قوية في بناء الوطن.

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وتابع عفيفي قائلا: "من الدور التي تمت زيارتها مؤسسة الولاء والوفاء لرعاية الأيتام والمعاقين، ودار السندس للأيتام، ودار الفردوس للأيتام المعاقين، وقد تم تقديم عدد من المستلزمات لهذه الدور، بالإضافة إلى الهدايا، وهذا من منطلق الدور المجتمعي لبيت العائلة المصرية".

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التحرير

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