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منى البرنس لوزير التعليم: «ركز في فساد الجامعات بدل فيديوهات الرقص»

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منى البرنس لوزير التعليم: «ركز في فساد الجامعات بدل فيديوهات الرقص» منى البرنس لوزير التعليم: «ركز في فساد الجامعات بدل فيديوهات الرقص»

التحرير

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ردت الدكتورة منى البرنس، الأستاذة بجامعة السويس، وصاحبة الرقص بمنزلها، على تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم السبت، بأن قانون الجامعات يحاسب الأستاذ الجامعي خارج الحرم وداخله، فيما يخص الآداب العامة، لأنه مثال داخل وخارج الحرم الجامعي وقدوة للشباب والفتيات.

نفت "البرنس" أن يكون قانون تنظيم الجامعات يحاسب ويحدد لعضو هيئة التدريس: "ياكل إيه ويشرب إيه وتصرفاته تكون بشكل معين خارج الحرم الجامعى"، مضيفة: "عيب أن يتطرق الوزير لقضية شخصية تخص مواطنة قامت بالرقص فى منزلها بجلابية".

وطالبت في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، وزير التعليم، بالتركيز فى قضايا الفساد داخل الجامعات المصرية، متسائلة: "لماذا خرجت من التصنيف العربي والعالمى للجامعات؟.. بدلًا من التركيز على فيديوهات الرقص".

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وأكدت أنها لم تخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، بل مارست حقها كمواطنة له حقوقها الشخصية، وأنها لم ترتد "المايوه" داخل الحرم، وإنما فى الأماكن المخصصة له، منوهة بأن تفسير قانون تنظيم الجامعات يتم بناءً على أهواء وثقافة المحقق.

وتابعت: "من غير المقبول أن تتم إحالتى للتحقيق من قبل رئيس الجامعة على الهواء مباشرة ببرنامج تليفزيوني، علمًا بأنه حتى الآن لم يخرج قرار رسمى بإحالتى للتحقيق"، لافتة إلى أنها طلبت من وزارة الداخلية ضرورة حمايتها من بعض الشخصيات التى تحاول النيل منها.

ونفت الإساءة إلى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس، مؤكدًا أن هذا الادعاء عار تمامًا من الصحة لكونها أستاذة جامعية لا تسيء إلى أحد.

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التحرير

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