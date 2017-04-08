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بالصور.. وزير التعليم العالي يُعلق على رقص أستاذة جامعية بالسويس

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بالصور.. وزير التعليم العالي يُعلق على رقص أستاذة جامعية بالسويس بالصور.. وزير التعليم العالي يُعلق على رقص أستاذة جامعية بالسويس

التحرير

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، إن القانون يحكم تصرفات الأستاذ الجامعي داخل وخارج الجامعة.

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وأضاف "عبد الغفار"، أنه على كافة العاملين بمجال التعليم أن يكونوا قدوم ومثل يحتذى به، مشيرا إلى أن القدوة لا تتجزأ، فالقانون يحكم علاقة الأستاذ الجامعي والإطار العام للنظم والآداب.

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وأوضح وزير التلعيم العالي، خلال افتتاحه مستشفى طب الأسنان وجراحة الفم بمستشفى جامعة النهضة ببني سويف، أنه تم فتح تحقيق مع أستاذة بجامعة قناة السويس بعد تداول مقطع لها وهي ترقص، جاء وفقا لقانون تنظيم الجامعات، لافتا بأنه سيتم رفع تقرير للمجلس الأعلى للجامعات؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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من ناحية أخرى، أكد الوزير أن مستشفى جامعة النهضة تعتبر صرحا تعليميا، سيمثل نقطة تحول كبيرة في مجال الخدمة الصحية بالصعيد، مشددا على أن الوزارة حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة من المستشفيات الجامعية بتنسيق كامل مع وزارة الصحة.

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التحرير

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