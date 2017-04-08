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مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان

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مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان

التحرير

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شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا على الألتراس وأحمد سليمان وعبد الله جورج، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص للتعريف بالبرتغالي أوجوستو إيناسيو الذي يتولى مهام الفريق الأبيض، خلفا لمحمد حلمي المدير الفني السابق.

وقال مرتضى "أنا خلاص قرفت من حملة التقطيع، أحمد سليمان خد عمولات من اللاعبين وعندنا أسماء، وعنده قضية فساد مع منير ثابت وتم التحقيق فيها بالأموال العامة، وإنت يا عبد الله قعدت مع ممدوح عباس هو انت أعمى علشان تقول علينا فاسدين وخلى عندك دم يا جدع".

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وتابع رئيس نادي الزمالك "نصف بطولات الزمالك في عهد مرتضى منصور، وبلاش لعب بمشاعر الجماهير، أنا اللي خلصت على بلطجة الألتراس سواء أهلي وزمالك، والزمالك فريق جماهيري والرياضة رقم واحد والنشاط الاجتماعي رقم 2، ومجلس الإدارة نجح في المجالين".

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التحرير

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