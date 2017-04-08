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ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي

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ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي

مصراوي Masrawy

ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال

القاهرة -(أ ش أ):
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع قطع أراضي استصلاح بطريق -الفيوم الصحراوي.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام، محمود .ا.م - 29 سنة، ومقيم بالقاهرة بإنشاء شركة "وهمية " لاستصلاح الأراضي كائنة بالجيزة، وإعلانه عن توافر فرص لرجال الأعمال والمستثمرين في تملك أراضي مستصلحة زراعياً بطريق مصر/الفيوم الصحراوي يتراوح سعر الفدان الواحد ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه مع وجود تسهيلات عديدة بنظامي الكاش والتقسيط وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من المواطنين ضحايا لنشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المذكور وعثر بحوزته على 6 بطاقات حيازة زراعية مزورة بالكامل ممهورة ببصمات أختام مقلدة بعضها خالي البيانات وبعضها تفيد حيازة المتهم للعديد من الأفدنة "خلافاً للحقيقة"، وكمية من أذونات إيداعات نقدية بقيمة عشرة آلاف جنية لكل منها مزورة بالكامل وممهورة ببصمات أختام مقلدة منسوبة إلى إحدى الجهات يستخدمها المتهم في إيهام ضحاياه بأنها رسوم يتم توريدها لقيد عقود البيع والتخصيــــص،و15 استمارة أراضي مستصلحة منزرعة خارج الزمام تفيد اعتماد الجهات المختصة للتخصيص ممهورة ببصمات أختام مزورة، و217 استمارة تنازل عن تخصيص أرض زراعية خالية البيانات معدة للتزوير وبعضها ممهورة ببصمات أختام مقلدة.
واعترف المتهم بعد مواجهته بقيامه بنشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في نشاطه الإجرامي.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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