بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا

كتب - هشام عواض:

في بعض دول العالم يوجد أماكن لترفيه الحيوانات، خاصة الكلاب والقطط، ويخصص لهم مطاعم ومقاهي وغيرها، لكن هل رأيت يومًا مدينة للقطط؟.

في تركيا تستعد مؤسسة هاتاي للطبيعة والحياة من أجل بناء مدينة مخصصة للقطط المعوّقة، وحديثة الولادة، وغير المرغوب بها، بحسب موقع "تركيا برس".

قال محمد أورهان، رئيس المؤسسة، إنه من المقرر أن يتم بناء المدينة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 400 متر مربع، في حي "أوداباشي" بمدينة أنطاكية جنوب تركيا، وقد تبرع بها محبو الحيوانات المحليين.

وأضاف رئيس المؤسسة: "نحن لا نطالب البلدية فقط بمساعدتنا، بل نطلب مساعدة السكّان المحليين أيضًا، ومحبي الحيوانات، من خلال توفير منازل القطط، وأطعمتها الخاصة، وغيرها من المعدات التي تمكننا من استيعاب القطط."

وستوفر المدينة للقطط العيش ضمن مكان أقرب إلى بيئتهم من الأقفاص، وستضم مسارات للمشي، وأماكن مخصصة للأكل، ومستشفى لتوفير الرعاية البيطرية للقطط المريضة.