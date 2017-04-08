أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثا

كتبت - هاجر حاتم:

بعد نجاح برنامج المواهب في مجال الأزياء "بروجيكت رانواي" في موسمه الأول، قررت لجنة التحكيم القيام ببعض التعديلات خاصة في قوانين البرنامج ، وذلك بإضافة عضو جديد مع العضوين الرئيسيين، مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، والعارضة التونسية عفاف جينيفان.

ووقع الاختيار على الفنانة يسرا لتنضم كعضو ثالث للجنة تحكيم البرنامج، وذلك بالموسم الثاني، بعد نجاح النسخة الأولى.

وذكرت يسرا لبرنامج ET بالعربي عن سعادتها للمشاركة في لجنة تحكيم البرنامج، ومدى إعجابها بتصاميم إيلي صعب، وحرصه على تقديم هذا العلم لمواهب شابة.

يذكر أن يسرا شاركت في الموسم الأول من البرنامج كضيفة شرف، وارتدت حينها فستان أسود من تصميم إيلي صعب، بالإضافة إلى حضورها بالحلقة الأخيرة، بتصميم إيلي أيضًا.

وهذا لن يمنع تواجد النجمات كضيوف بالحلقة، حيث من المفترض أن تكون ضيفة الحلقة الأولى هي عبد الوهاب، وفقًا لما ذكره البرنامج.

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت "

شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تكشف عن الجانب الإنساني من شخصية " راغب علامة " والمدارس الخاصة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تكشف عن الجانب الإنساني من شخصية " راغب علامة " والمدارس الخاصة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب " تختبر " هند صبري ... لو بتكرهيني ومش طيقاني هتعملي ايه

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب " تختبر " هند صبري ... لو بتكرهيني ومش طيقاني هتعملي ايه

شيري ستوديو - السوبر ستار / شيرين عبد الوهاب ... تبدع وتتألق في الغناء " قلبي عشقها "

شيري ستوديو - السوبر ستار / شيرين عبد الوهاب ... تبدع وتتألق في الغناء " قلبي عشقها "