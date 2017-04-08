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المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة

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المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة

مصراوي Masrawy

مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة

القاهرة (د ب أ)
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 15 شخصا بينهم أربعة أطفال وسيدة جراء غارات جوية نفذتها طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي على قرية هنيدة بالريف الغربي للرقة.

ولم يتأكد النبأ من مصادر رسمية أو مستقلة.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم السبت إن عدد القتلى لايزال مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

يأتي هذا القصف بعد نحو أسبوعين من قيام القوات الأمريكية بعملية إنزال جوي في المنطقة.

ونفذت طائرات التحالف الدولي عدة غارات على مدينة الطبقة في محافظة الرقة معقل تنظيم داعش سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

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