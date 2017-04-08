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شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو

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شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو

مصراوي Masrawy

شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة

بفولينجن، ألمانيا (د ب أ)
فوجئت أسرة في مدينة بفولينجن جنوب غرب ألمانيا، بسيارة طائشة تقودها شابة تقتحم عليها مسكنها وتدخل إلى حجرة النوم، وتتسبب في خسائر مادية بقيمة عشرات الآلاف اليورو.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، صباح اليوم السبت، إن الحادث أسفر عن وقوع إصابات خطيرة لقائدة السيارة، 21 عاما، لكن لا يوجد خطر على حياتها.

ووفقا للمتحدث، فقد فقدت المرأة، مساء أمس الجمعة، السيطرة على عجلة القيادة لسبب غير معلوم حتى الآن، ما جعلها تحيد عن الطريق وتسير لمسافة 250 متر فوق أحد المراعي لتصطدم في النهاية بجدار منزل فاخترقته لينتهي بها الحال فوق فراش حجرة النوم.

ولحسن حظ أصحاب المنزل، الذين كانوا متواجدين به أثناء الحادث، أنهم لم يكونوا قد ذهبوا إلى الفراش بعد، وكان أصحاب المنزل في حجرة المعيشة حينما وقع الحادث الذي أصابهم بالذعر.

واستعان رجال الإطفاء بجهاز لإخراج الشابة من السيارة ونقلها إلى المستشفى، وتقدر الشرطة الخسائر العينية الناجمة عن الحادث بنحو 50 ألف يورو.

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مصراوي Masrawy

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