رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل

ستوكهولم (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم السبت إقامة مراسم تأبين بعد غد الاثنين، والوقوف دقيقة صمت في كافة أنحاء البلاد حدادا على أرواح ضحايا هجوم الدهس في ستوكهولم.

وقال لوفين عقب وضعه إكليلا من الزهور الحمراء بالقرب من مكان الهجوم: "اليوم هو يوم الحداد".

وذكر لوفين أنه يتعين عليه وعلى مواطنيه الآن محاولة تحويل غضبهم إلى شيء بناء، وقال: "نحن مجتمع ديمقراطي منفتح، وسنكون ونظل كذلك".

وكانت ولية العهد السويدية الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال تفقدا في وقت سابق اليوم موقع الحادث.

يذكر أن شاحنة دهست جمعا من المارة أمس الجمعة في أحد شوارع التسوق الرئيسية في ستوكهولم وقتلت أربعة وأصابت أكثر من عشرة أشخاص.

وتشتبه الشرطة السويدية في صلة الرجل، الذي ألقت القبض عليه عقب الجريمة، بالإرهاب.