أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة

طهران (د ب ا)

أعلن الإميرال حسين آزاد، قائد المنطقة البحرية الأولى في القوة البحرية للجيش الإيراني، عن توجه أسطول بحري تابع للجيش إلى سلطنة عُمان للمشاركة في إجراء مناورات بحرية مشتركة مع القوات البحرية العمُانية.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم السبت، عن الإميرال آزاد قوله إنه نظراً لمكانة وأهمية الحدود البحرية الجنوبية والمحيط الهندي في مجال الإقتصاد البحري وكثرة تردد السفن التجارية وناقلات النفط في هاتين المنطقتين، فإن هذه المناورات المشتركة بين القوتين البحريتين الإيرانية والعمُانية تأتي بهدف تأمين الملاحة في هاتين المنطقتين، ورفع الجهوزية الأمنية، والتدرب على القيام بالعمليات الإغاثية.

وأضاف الإميرال آزاد أن مناورات هذا العام ستكون باستضافة سلطنة عُمان حيث ستنفذ في المياه التابعة للمياه الجنوبية والمحيط الهندي، كما ستشارك فيها المدمرة "سبلان" وسفينة الدعم الحاملة للمروحيات "لاوان" ومروحية، وزورق حربي حامل للصواريخ، وبمشاركة 1000 عنصر ووحدات عمانية حيث ستستمر لمدة أسبوع.

ولم يكشف الأميرال آزاد عن الموعد المحدد لانطلاق هذه المناورات.