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بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد (1)وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد (1)

وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد (2)وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد (2)

وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد (3)وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد (3)

وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد (4)وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد (4)

وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد (5)وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد (5)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، اليوم السبت، مستشفي النساء والتوليد الجديدة بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

ورافق أحمد عماد خلال تفقده المستشفي، المحافظ اللواء عادل الغضبان، وأعضاء بمجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، متفقدًا أقسام المستشفي المختلفة ومستمعًا لأراء المواطنين حول مستوي الخدمة الطبية المقدمة لهم بها.

وأصدر وزير الصحة توجيهاته بتوفير مجفف لمغسلة المستشفى وأجهزة حاسب آلي لأقسام بالمستشفى وتسجيل كافة البيانات المدرجة بالأوراق على قواعد بيانات وربطها بالوزارة.

وتتكون مستشفي النساء والتوليد من أربع أدوار وتضم 51 سرير بالإضافة إلي 2 غرفة عمليات، و9 أسرة للعناية المركزة و19 حضانة، و4 حجرات لماكينات الغسيل الكلوي، وخزان للاكسجين ومكاتب إدارية وغرف العمليات مجهزة علي أعلي مستوي، وعناية مركزة وانعاش للقلب، وقسم للاستقبال.

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