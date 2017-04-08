أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

Google+ Print
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

مصراوي Masrawy

حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بالجسم، اليوم السبت؛ إثر اصطدام ميكروباص بالحاجز الخرساني أعلى محور 26 يوليو.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث أعلى المحور بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وانتقل العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة الأولية، تهشم الميكروباص، وإصابة نحو 4 أشخاص، تم نقلهم بواسطة عربات الإسعاف إلى المستشفى.

وتم الدفع برجال الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عادل زكي، لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

يُشار إلى أن نفس المنطقة، شهدت منذ أيام، حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم ضابط بالقوات المسلحة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم