بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بالجسم، اليوم السبت؛ إثر اصطدام ميكروباص بالحاجز الخرساني أعلى محور 26 يوليو.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث أعلى المحور بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وانتقل العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة الأولية، تهشم الميكروباص، وإصابة نحو 4 أشخاص، تم نقلهم بواسطة عربات الإسعاف إلى المستشفى.

وتم الدفع برجال الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عادل زكي، لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

يُشار إلى أن نفس المنطقة، شهدت منذ أيام، حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم ضابط بالقوات المسلحة.