22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس

كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، السبت، جلسة 22 مايو المقبل، لأولى محاكمة المتهمين على ذمة القضية رقم 799 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة بقضية تفجير جسر السويس، أمام الدائرة 15 جنايات القاهرة.

وكانت نيابة شرق القاهرة، قد أحالت 5 متهمين تم ضبطهم على ذمة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على ذمة قضية انفجار قنبلة بمنطقة جسر السويس كانت استهدفت كمينا أمنيا، وأسفرت عن مصرع مواطن وإصابة نجله.