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شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

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شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

مصراوي Masrawy

الأسماك ورنجة فاسدة - ارشيفية

كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لشرطة ، من ضبط 25 طن من الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة الغير صالحة للاستهلاك الأدمي والمجهولة المصدر بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية.
شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة برئاسة اللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة حملات مكثفه بالمحافظات المختلفة على أصحاب مصانع ومخازن ومحلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق خاصة بمناسبة قرب حلول أعياد شم النسيم

كانت معلومات وردت أكدتها التحريات السرية عن حيازة وتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة الغير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل عدد من المحال.

وعقب تقنين الإجراءات رافقت الحملات لجان من مفتشي الطب البيطري والأغذية وأسفرت عن ضبط 25 طن من الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة الغير صالحة للاستهلاك الأدمي والمجهولة المصدر بمحافظات القاهرة والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

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