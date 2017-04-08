24 مايو.. الحكم في دعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، تأجيل الاستئناف المقدم من أشرف فرحات المحامي، على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق، محمد مرسي، إلى جلسة 24 مايو للحكم.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات لسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، والنائب العام، ووزير الداخلية، وزير الخارجية.

وطالبت الدعوى في مضمونها بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، قائلة: "كيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة".

وأوضحت الدعوى أن تلك السابقة وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي، كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.