​بالأسماء.. إيقاف 8 محامين وإحالتهم للتأديب

كتبت- هاجر حسني:

قررت النقابة العامة للمحاميين إيقاف 8 محاميين، وإبعادهم عن العمل وإحالتهم للتأديب واخطار الجهات المعنية بذلك على وجه السرعة.

وبحسب بيان النقابة، جاءت أسماء هؤلاء المحامين كالتالي: أحمد مغربي أيوب، المحامي ببني مزار، وخالد أبو العلا نجيب المحامي بسمالوط، وشعبان جابر علي وشهرته شعبان الشاروني المحامي بمغاغة، وشريف عبد الحميد محمد وشهرته شريف اللباد المحامي ببني مزار، وأسامة محمد إبراهيم وشهرته أسامة الجمل المحامي بسمالوط.

وتضمنت الأسماء؛ هشام محمد حسني دياب وشهرته هشام السمسطاوي المحامي ببني مزار، وعبدالله حسين محمد وشهرته عبدالله الماقوسي المحامي بالمنيا، وسمير سيد عبد المعبود وشهرته سمير الصفطي المحامي ببني مزار.

وأوضحت النقابة، هذا القرار جاء لعدم تنفيذهم القرار الصادر من المؤتمر العام للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالإضراب عن الحضور أمام الدائرة الثانية جنايات شمال المنيا والتي أصدرت الحكم ضد محامين مطاي.