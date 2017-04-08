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فرج عامر يطالب بسرعة إصدار قانون "حظر إقامة الملاهي الليلية بالوحدات السكنية"

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فرج عامر يطالب بسرعة إصدار قانون "حظر إقامة الملاهي الليلية بالوحدات السكنية" فرج عامر يطالب بسرعة إصدار قانون "حظر إقامة الملاهي الليلية بالوحدات السكنية"

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محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب

كتب- أحمد علي:

‏‫أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمشروع القانون الجديد الذي انتهت وزارة العدل من إعداده بشأن تنظيم وإدارة المحال العامة فى ، والذي ينص على "عدم فتح الملاهى الليلية فى الوحدات السكنية".

وطالب عامر- فى بيان أصدره، السبت، من الإسراع في إحالة هذا التشريع الذي وصفه بـ"المهم" إلى مجلس النواب لإقراره وإصداره خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان في فصله التشريعي الأول، مؤكدًا أنه سوف يتقدم بتعديلات مهمة على مشروع القانون تتضمن عدم فتح أي كافيهات أو كافتريات أو ورش أسفل العمارات والمنازل.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب إلى إنه على سبيل المثال فإن غالبية أصحاب العمارات والمنازل فى محافظة الاسكندرية خاصة على الكورنيش حولوا جميع الوحدات السكنية أسفل العمارات إلى مقاهى وكافتريات وورش، مما أدى إلى حدوث ضوضاء على مدى الـ 24 ساعة يوميا.

وثمن عامر ماجاء فى مشروع القانون من نصوص أكدت عدم جواز إصدار التراخيص للمحكوم عليهم بعقوبة جنائية ولم يرد اعتبارهم والمحكوم عليهم بعقوبة مخلة بالأمانة أو الشرف ولم يرد اعتبارهم، معلنًا تأييده التام للعقوبات المشددة التى جاءت فى مشروع القانون، والتى تصل إلى الحبس ورفع الغرامة المالية إلى خمسة آلاف جنيه بدلاً من مائة جنيه فى القانون الحالى إضافة إلى غلق المحل أو إزالته.

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