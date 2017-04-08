وكيل "النواب": برلمان الطلائع أحد أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن برلمان الطلائع أحد أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن مؤتمرات الشباب التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد أهم ثمار برلمان الطلائع.

جاء ذلك خلال رئاسته السبت، الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر القومي لبرلمان الطلائع الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة .

وأوضح الشريف أن برلمان الطلائع فرصة جيدة لتنمية ثقافة الحوار، وتقبل الاختلاف في الرؤي، مشيرا إلي أنه يعمل علي التدريب وبناء الشخصية المتكاملة للنشء وغرس قيم المواطنة.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن استضافة برلمان الطلائع في مقر مجلس النواب، دليل على حرص المجلس في إعلاء قيمة الحوار وإبداء الرأي في المسائل العامة، مؤكدًا أن برلمان الطلائع نجاح جديد يضاف لملف الوزير المهندس خالد عبد العزيز.