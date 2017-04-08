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بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثا

كتبت - هاجر حاتم:

بعد نجاح برنامج المواهب في مجال الأزياء "بروجيكت رانواي" في موسمه الأول، قررت لجنة التحكيم القيام ببعض التعديلات خاصة في قوانين البرنامج ، وذلك بإضافة عضو جديد مع العضوين الرئيسيين، مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، والعارضة التونسية عفاف جينيفان.

ووقع الاختيار على الفنانة يسرا لتنضم كعضو ثالث للجنة تحكيم البرنامج، وذلك بالموسم الثاني، بعد نجاح النسخة الأولى.

وذكرت يسرا لبرنامج ET بالعربي عن سعادتها للمشاركة في لجنة تحكيم البرنامج، ومدى إعجابها بتصاميم إيلي صعب، وحرصه على تقديم هذا العلم لمواهب شابة.

يذكر أن يسرا شاركت في الموسم الأول من البرنامج كضيفة شرف، وارتدت حينها فستان أسود من تصميم إيلي صعب، بالإضافة إلى حضورها بالحلقة الأخيرة، بتصميم إيلي أيضًا.

وهذا لن يمنع تواجد النجمات كضيوف بالحلقة، حيث من المفترض أن تكون ضيفة الحلقة الأولى هي عبد الوهاب، وفقًا لما ذكره البرنامج.

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من

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