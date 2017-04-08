غدًا.. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي

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يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد، أعمال الدورة الـ 44 لمؤتمر العمل العربي المشترك، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وزراء العمل وممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضو في منظمة العمل العربية.

كما يشارك في المؤتمر ممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعدد من المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية بصفة مراقب، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان إن الدورة ستبحث عددا من الموضوعات المهمة يأتي علي رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري ، وعنوانه "التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي ، لإعادة الأمل في تنمية قدرات الموارد البشرية من خلال التركيز علي التدريب الجيد والتسلح بالمهارات والكفاءة اللازمة التي تؤهل للدخول لأسواق العمل العربية .

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وأضاف الوزير أن المؤتمر الذي يستمر حتي 16 إبريل الجاري، سيبحث بندين فنيين، الأول: "حول ريادة الأعمال ودورها في التنمية والنهوض بالتشغيل" الذي يعد من موضوعات الساعة المرتبطة بريادة الأعمال وترسيخ قيمة ثقافة العمل وتدعيم روح الابتكار والتجديد لدي الشباب العربي.

ويشمل البند الثاني، تعزيز دور المرأة العربية في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، الذي يستهدف الاستثمار في قدرات المرأة واعطائها فرصا متساوية في العمل لتمكينها من الإسهام في برامج النمو الاقتصادي ذات العلاقة ببرامج التنمية المستدامة .

وأشار إلي أن المؤتمر سيستعرض عددا من البنود التي تقدم تقريرا واضحا عن التقدم المحرز في العقد العربي للتشغيل واللجان النظامية للمنظمة المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشئون عمل المرأة العربية.