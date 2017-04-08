الملا يفتتح طريق أرض النهضة بالإسكندرية بعد تطويره بتكلفة 21 مليون

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افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية طريق أرض النهضة بمنطقة العامرية بالإسكندرية بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 21 مليون جنيه كمساهمة من شركات البترول العاملة في المنطقة.



وصرح الملا بأن هذا المشروع يأتي ضمن عدد من مشروعات التنمية المجتمعية التي تساهم بها شركات قطاع البترول من منطلق مسئوليتها والتزامها بدورها فى تطوير البيئة المحيطة بنطاق عملها ومساندة خطط الحكومة لتنمية المجتمع وتحسين البنية التحتية والنهوض بالخدمات التى تقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الواجب الوطنى لقطاع البترول، حيث تسهل هذه الطرق سرعة وصول شاحنات نقل المنتجات البترولية من وإلى معامل التكرير، كما تؤدي إلى الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح.

ومن جانبه أكد محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، أهمية دور قطاع البترول فى دعم المحافظة والمساهمة فى تحقيق خطط الدولة التنموية، مشيدا بمساهمة قطاع البترول من خلال شركاته العاملة بمختلف مناطق المحافظة فى أعمال التنمية والمسئولية المجتمعية التى تقدم للأهالى.

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كما أشاد سلطان بالأداء المتميز لشركات البترول في تنفيذ هذه الطرق الحيوية بجودة عالية، حيث تعد هذه الطرق بمثابة شرايين حيوية تخدم الأهداف الاقتصادية للمحافظة.