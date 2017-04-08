برلماني: أمريكا نصبت نفسها شرطي وقاضي للعالم دون تحقيق

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قال النائب محمد عبد الغني، عضو ائتلاف 25-30 بمجلس النواب، إن الشعوب العربية استقبلت العدوان الأمريكي الجديد على مطار الشعيرات في سوريا بمشاعر الغضب والرفض لهذا العدوان المخالف لكافة قواعد القانون الدولي.

وأضاف عبدالغني، أن الولايات المتحدة الأمريكية نصبت نفسها كشرطي، وقاضي للعالم، دون تحقيق ولا معرفة صحيح الاتهامات للنظام السوري بضرب خان شيخون بالأسلحة الكيماوية التي يبرهن سرعة القصف الأمريكي على زيفها.

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وأشار إلى أنه يرفض ذلك العدوان الأمريكي على الشعب السوري، مضيفا «نرى فيه استهانة أمريكية بالموقف المصري الذي يرى سوريا عمقا استراتيجيا لمصر وأمنها القومي، ولن تتنازل مصر عن ثوابتها الوطنية والقومية تحت حفاوة استقبال قد ينال من مستقبل أمتها». ودعا لتحقيق عربي دولي في أحداث خان شيخون والشعيرات.