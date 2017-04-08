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أبو العلا يلوم «جامعة الدول العربية» لصمتها على ما يحدث في سوريا

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أبو العلا يلوم «جامعة الدول العربية» لصمتها على ما يحدث في سوريا أبو العلا يلوم «جامعة الدول العربية» لصمتها على ما يحدث في سوريا

التحرير

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قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الضربة الجوية للولايات المتحدة الأمريكية فجر أمس الجمعة، كشفت عن حاجة ملحة لتنفيذ ما دعت إليه من قبل لتشكيل قوة عربية مشتركة، وتسائل: إلى متى سيظل العرب بعيدون عن المشهد وتداعياته في الشرق الأوسط؟

وأضاف، في بيان اليوم، السبت، أن الأطفال والنساء في سوريا يصرخون يوميا ولا يجدون من صراخهم إلا قنابل ومدافع وطائرات حربية هنا وهناك وسط عجز من المجتمع الدولي الذي أصبحت دوله الكبرى تتاجر بدمائهم في مقابل الوصول لمصالحها.

وأوضح أن هناك دولا تؤيد النظام السوري، وأخرى تدعم المعارضة بكل أنواعها فهل يعي العالم أن هناك أطفالا ونساءا وكبارا يقطنون دمشق دون أن يكون انحيازهم لهذا أو ذاك بل كل ما يرجونه أمنا واستقرارا غابا للعام السابع على التوالي.

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وأشار إلى أن هذا التراخي، المقصود من المجتمع الدولى سيؤدي إلى جيل جديد يبغض العالم ويمهد لمزيد من التطرف والعنف يتمخض عن إرهاب يأكل الأخضر واليابس، مضيفا أنه «كنا نلوم على جامعة الدول العربية أنها تجتمع ولا تخرج بشيء والآن نلوم أنها لم تعد لتجتمع بالأساس، إذ تم أن مجلس الأمن اجتمع وناقش الضربة في نفس اليوم فى حين أن الجامعة العربية لم تتحرك حتى اللحظة».

وأوضح أنه إذا لم يستمع العرب إلى صراخ الأطفال ودمائهم وعويل النساء وضعفهم في سوريا فإنهم لن يجدوا حتى مبررا ليدينوا تخاذل المجتمع الدولي وتنازعه على جثث السوريين، وأشار إلى أن الحل يتمثل فورا في الدعوة إلى اجتماع طارىء للجامعة العربية بأجندة واضحة تشكيل قوة عربية مشتركة والأمر الثاني ضرورة عودة العرب ليمثلوا قوة فاعلة حقيقية لحل مشكلاتهم ولتكن سوريا هي البداية.

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التحرير

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