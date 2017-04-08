وزير النقل: «استأذنت المواطنين في الشارع قبل زيادة تذكرة المترو»

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قال هشام عرفات وزير النقل، إن خطى المترو الأول والثانى يحتاجان تطويرًا عاجلًا، خاصة الخط الأول الذي مضى عليه 30 عامًا بدون تطوير.

وأشار وزير النقل، إلى أن تطوير الخطين الأول والثانى للمترو يحتاج 30 مليار جنيه، من إشارات ونظم اتصالات وقطارات، لافتًا إلى أن تطوير الإشارات فقط يحتاج أكثر من 1.8 مليار جنيه، مؤكدًا أن قرار زيادة تذكرة المترو سبب له ألمًا لكنه كان لابد من اتخاذه لأن المرفق كان سينهار، لذا اتخذ القرار حتى ولو كان سيكلفه منصبه.

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ولفت عرفات، إلى أن الخط الثالث من أسباب خسائر مرفق المترو بعد تباطؤ تنفيذه نتيجة ظروف الثورة، معلنًا البدء في تنفيذ القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان"، وهو ما سيحدث تكاملًا بين شبكة مترو الأنفاق.

وتابع الوزير: "أنا زرت المترو قبل زيادة التذكرة واستأذنت الناس فى عزبة النخل والمعصرة لكنهم أجمعوا على ضرورة تحسين الخدمة وزيادة التذكرة.. ورفعت التذكرة لأقل رقم هم اقترحوه، وكانت الزيادة هي قبلة الحياة للمترو".