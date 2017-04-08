الإحصاء: بدء المرحلة الثانية من التعداد السكاني الإثنين المقبل

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أعلن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم السبت، بدء المرحلة الثانية من التعداد العام السكاني 2017 يوم الإثنين المقبل.

وأوضح الجندي أن المرحلة الثانية تشمل امكانية التسجيل الالكتروني للأسر التي أبدت رغبتها في تسجيل بياناتها ذاتيّا، والتي قام المندوب في مرحلة حصر المباني بتسجيل رقم الهاتف المحمول والرقم القومي لرب هذه الأسرة، مضيفا أنه سيتم التأكيد لهذه الأسر تليفونيا لإبلاغهم بموعد التسجيل الإلكتروني الذي سيبدأ من يوم 10 إبريل الجاري.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم متابعة الأسر من خلال الرسائل القصيرة لتذكيرهم بموعد التسحيل، وفي حالة عدم استيفاء الأسر بياناتها سيقوم معاون التعداد بزيارة الأُسر لاستيفاء البيانات.

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وتشمل المرحلة الثانية من التعداد العام حصر السكان من خلال مشاركة نحو 40 ألف معاون، حيث قام جهاز الإحصاء بتحميل نحو 25 ألف جهاز تابلت بالبرامج التى سيتم استخدامها في تنفيذ مشروع التعداد، وذلك من اجل رصد قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة.

ويساهم التعداد السكاني سوف يساهم بشكل أساسي في رسم الخطط والسياسات المستقبلية للدولة، وهو الأمر الذي من شأنه تحسين الأداء الاجتماعي والاقتصادي للدولة خلال الفترة المقبلة.