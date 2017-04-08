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غرفة الحبوب: الأرز أصبح أرخص من البيض

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غرفة الحبوب: الأرز أصبح أرخص من البيض غرفة الحبوب: الأرز أصبح أرخص من البيض

التحرير

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قال رجب محمود شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الأرز يعتبر السلعة الوحيدة الأرخص خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن سعر كيلو الأرز أصبح أرخص من سعر البيض.

وأضاف شحاتة في تصريحات لـ"التحرير"، أن الأرز الهندي يباع في بطاقات بسعر يبلغ نحو 6.5 جنيه، وهو نفس سعر الأرز المحلي، لافتا إلى نسبة الكسر في الأرز تختلف على حسب المصنع، موضحًا أن نسبة الكسر في الأرز الهندي 10%، والمحلي 5%.

واوضح رئيس الشعبة، أن الأرز مستقرة في الأسواق، مشيرا إلى أن سعر كيلو الأرز السائب يتراوح ما بين نحو 6 إلى 6.5 جنيه، والمعبأ يتراوح ما بين نحو 6.5 إلى 7.5 جنيه.

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وتوقع شحاتة استمرار ثبات الارز عند معدلاتها الحالية حتى قدوم شهر رمضان الكريم.

وأكد شحاتة ان هناك نحو 85 شركة بدأت في توريد الأرز المحلى للهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر 6300 جنيه للطن لتوفيره لصالح مقررات البطاقات المدعمة، كما ستستمر الشركات فى توريد نحو 200 طن من الارز شهريا حتى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك على ان تطرحه التموين ضمن المقررات بنحو650 قرشا للكيلو.

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التحرير

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