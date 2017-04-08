13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، حجز الطعنين المقامين من المحاميان يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه، للحكم بجلسة 13 مايو المقبل.

واختصم الطعنين رقم ٧١٩٥ / ٧٦٢٤ لسنة ٦٢ قضائية عليا النائب العام.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أصدرت حكما برفض دعوى رجال الأعمال المطالبة بالإفراج الصحي، والتي أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.