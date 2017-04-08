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الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

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الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

مصراوي Masrawy

لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الجيزة- (أ ش أ):

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع شرطة مباحث ، من ضبط طنين و117 كيلوجراما من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مفاجئة على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم بالمحافظة.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- في بيان السبت- عن تمكن الحملة من ضبط ألف كيلوجرام لحوم مفرومة مجهولة المصدر، وغير موضح عليها أي بيانات أو تاريخ صلاحيتها، بأحد المطاعم في إمبابة، فضلا عن ضبط 117 كيلوجراما من الكبدة واللحوم المجمدة بدون بيانات في سوبر ماركت بمدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى ضبط ألف كيلوجرام من الأسماك فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد محلات بيع الأسماك المملحة بمنطقة أوسيم.

وأشار البيان إلي أنه تم تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ علي المضبوطات، فيما تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمديريات التابعة لها بالمحافظات حملاتها الرقابية على كافة منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك، خاصة خلال احتفالات شم النسيم، وضبط أية مخالفات تضر بصحة المواطنين.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة حريصة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، موضحا أن الحملات ستشمل أيضا متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلا عن الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات.

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