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اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50%

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اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50%

مصراوي Masrawy

النائب همام العادلي

كتب- أحمد علي:

تناقش لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة همام العادلي، خلال اجتماعاتها القادمة، اقتراح برغبة مقدم من النائب مصطفى بكري، يطالب فيه بتخفيض قيمة فواتير الكهرباء بمحافظات الصعيد إلى 50%، وذلك خلال فترة الصيف التى تبدأ من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر بإجمالى 5 شهور فقط لا غير.

وأرجع بكري، اقتراحه إلى تزايد درجات الحرارة فى مناطق الصعيد، بخلاف محافظات الجمهورية، حيث تصل درجات الحرارة في الصعيد إلى أكثر من 50 درجة مئوية مع ارتفاع الرطوبة الخانقة، الأمر الذى يستدعى من المواطنين تحت تلك الظروف إلى استخدام المراوح والتكييفات، بشكل دائم ويكاد أن يكون مستمرًا طيلة الليل والنهار لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة والتى يصاحبها فى نفس الوقت الرطوبة العالية.

وقال بكرى نظراً لإنعكاسات ذلك على زيادة فواتير الكهرباء فى هذة المناطق إلى درجة أصبحت أكبر من قدرة تحمل المواطنين على دفعها، لذلك لابد من دعم ومساندة مناطق الصعيد فى فصل الصيف شديد الحرارة.

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