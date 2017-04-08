بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم السبت، مستشفى لطب وجراحة الفم والأسنان بإحدى الجامعات الخاصة شرق النيل بمدينة بني سويف.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، في تصريحات صحفية، أن المستشفى الجديد يعد صرحا تعليميًا وخدميًا سيمثل نقطة تحول كبيرة في مجال الخدمة الصحية بالصعيد.