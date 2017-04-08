بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية

الاسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلنت لجنة الحج بمديرية أمن الإسماعيلية فوز 431 حاجًا بقرعة الحج هذا العام من إجمالي 4985 متقدمًا في القرعة هذا العام.

أجريت فعاليات القرعة، ظهر اليوم السبت، بنزل شباب الإسماعيلية، بحضور اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة.

ورصد "مصراوي" حالة الفرحة والبهجة التي سادت بين الفائزين وسط التكبير ودعوات التلبية، وخر البعض منهم للأرض ساجدًا بعدما دخل في نوبة من البكاء الحار.

من جهته أشار اللواء عصام عبد الوهاب، مساعد مدير أمن الإسماعيلية للشئون المالية والإدارية، إلى أن القرعة أُجريت بالحاسب الآلي دون تدخل أي قوة بشرية؛ وهو ما يعكس نزاهة وشفافية الختيار عن طريق الإدارة العامة للثوثيق والبيانات.

وأشار إلى أن أصغر الفائزين بمقاعد كبار السن تجاوز الرابعة والثمانين عامًا، وبلغ أكبرهم سنًا 96 عامًا.