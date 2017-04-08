خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد

السويس - حسام الدين أحمد:

كرم اللواء أ. ح رفيق رأفت، رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، اليوم السبت، النقيب هيثم عماد طه، المصاب في أحداث الشيخ زويد عام 2015.

جاء ذلك في إطار فعاليات يوم الوفاء الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة في السويس، وتضمن ماراثون بحضور اللواء شكري سرحان، السكرتير العام لمحافظة السويس والقيادات التنفيذية، والرياضة والتعليمية.

كان النقيب هيثم طه، ضابط شرطة بالعمليات الخاصة، أصيب إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الشيخ زويد، تسببت في بتر قدمه اليسرى، وتلقي العلاج فترة طويلة، ثم استعان بطرف تعويضي، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس المجلس المصري للعمال والفلاحين والمرأة

وعلى هامش يوم الوفاء انطلق ماراثون للمشي، وآخر للدراجات بالتنسيق مع المجلس المصري للعمال والفلاحين والمرأة وائتلاف حب الوطن، ومديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، فيما أطلق اللواء رفيق رأفت إشارة بدء الماراثون الذي بدأ من أمام المدينة الرياضية مرورًا بشارع الجلاء وانتهى بالعودة لنقطة الانطلاق.