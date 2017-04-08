أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي:"إن القانون يحكم علاقة الأستاذ أو المدرس داخل الجامعة وفي خارجها، ولابد لأي أستاذ يعمل في مجال التعليم أن يكون قدوة ومثلا يحتذى به للآخرين، وأن يتمسك بواجبات وظيفته.. فالقدوة لا تتجزأ، والقانون يحكم علاقة الأستاذ الجامعي والإطار العام للنظم والآداب".

جاء ذلك تعليقًا من وزير التعليم العالي، على أزمة فيديو نشرته الدكتورة منى البرنس الاستاذ بجامعة السويس، وهي ترقص على أسطح منزلها.

وأضاف الوزير:"رئيس جامعة السويس فتح تحقيقًا مع الدكتورة منى البرنس، وفقا لقانون تنظيم الجامعات، على أن يتم رفع تقرير للمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم السبت، للوزير على هامش افتتاحه كلية خاصة لطب الأسنان ببني سويف وبرفقته المهندس شريف حبيب محافظ الإقليم.

وأضاف الوزير:"الاستاذ الجامعي لابد أن يكون قدوة لتلاميذه ولا أحد في الدنيا يستطيع التدخل في الحياة الشخصية لأي إنسان، وذلك وفقًا لإطار منهج وقانون عام يحكم الجميع".