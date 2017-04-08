«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد

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أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، عن تشكيلة فريقه لمواجهة واتفورد، التي ستقام اليوم السبت، بملعب وايت هارت لين، بقيادة تحكيمية للحكم أنتوني تايلور، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء التشكيل كما يلي:-

- حراسة المرمى:- هوجو لوريس.

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- خط الدفاع:- كيران تريبير - توبي الديرفيريلد - يان فيرتونخين - بن دافيز - إيريك داير.

- خط الوسط:- موسى ديمبيلي - ديلي ألي - كريستيان ايركسن.

- خط الهجوم:- سون هيونج مين - فينسينت يانسن.