البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند

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تستضيف الملاعب الألمانية اليوم السبت، منافسات الأسبوع 28 من الدوري الألماني "البوندسليجا"، والذي ينذر بمواجهات من العيار الثقيل، يعد أبرزهم، المواجهة التي ستجمع بايرن ميونيخ، مع غريمه بوروسيا دورتموند، على ملعب آليانز آرينا.

ويحتل البايرن صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 65 نقطة، فيما يحتل دورتموند المركز الرابع في الترتيب، برصيد 50 نقطة.

ومنذ خسارة دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن في ملعب ويمبلي بلندن عام 2013، التقى الفريقان 13 مرة، فاز دورتموند في خمس لقاءات وخسر سبعاً وتعادل الفريقان في لقاء واحد، وفي الموسم الحالي يتفوق بايرن على دورتموند بمسافات بعيدة خصوصا من ناحية الدفاع.

البافاريون يأملون بقيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي في تعويض السقوط الذي حدث الأسبوع الماضي أمام هوفنهايم، حينما خسر البايرن بهدف وحيد، على ملعب راين نيكار أرينا.

كما يأمل بايرن ميونيخ في تحقيق إنتصار ساحق على دورتموند يرفع به معنوياته قبل موقعة ريال مدريد، يوم الأربعاء القادم 12 إبريل، على ملعب آليانز آرينا، في إطار مباريات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

فيما يدخل دورتموند اللقاء بقيادة الألماني توماس توخيل، وعينه على الفوز، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما تمكن من قهر هامبورج الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

دورتموند يعاني من العديد من الإصابات عصفت بصفوف الفريق قبل اللقاء المنتظر، حينما صرح توخيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل المباراة، عن غياب الثنائي أندريه شورليه وماركو رويس عن مواجهة بايرن ميونيخ، وأكد "توخيل" أن غياب اللاعبين عن اللقاء بسبب الإصابة.

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كما طالت أزمة الإصابات جوليان فيجل وشينغي كاجاوا ولوكاس بيشتشيك، ويتشابه الحال بالنسبة لمارك بارترا، وربما تشهد المباراة عودة مارسيل شميلزر.

ويفقد البايرن جهود الحارس مانويل نوير والمهاجم توماس مولر، فلا يزال نوير في مرحلة التعافي بعد العملية الجراحية التي خضع لها في القدم، بينما يغيب مولر إثر تعرضه لبعض الكدمات.

وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين هدافين من طراز فريد، هما الفهد أوباميانج (27 عاما) مهاجم دورتموند، وزميله السابق، ماكينة الأهداف لدى بايرن وقائد منتخب بولندا، روبرت ليفاندوفسكي (28 عاما).

لكن قبل الكلاسيكو، يتفوق هداف دورتموند على هداف بايرن، حيث سجل أوباميانج 25 هدفا (في 25 مباراة) أي بفارق هدف عن القناص البولندي، الذي خاض كل المباريات هذا الموسم، أي 27 مباراة.

وفي مباريات من نفس الأسبوع يلعب لايبزيج الوصيف أيضا عندما يلاقي ضيفه بايرن ليفروكوزن، ويتطلع الفريق للفوز من أجل الحفاظ على أي فرصة له في منافسة بايرن على اللقب.

كما يواجه هامبورج صاحب المركز الرابع عشر مهمة شاقة أمام هوفنهايم، ويتفوق فولفسبورج بفارق الأهداف فقط عن هامبورج لكنه يسعى للاقتراب خطوة جديدة من البقاء بالبوندسليجا عبر الفوز على شالكه الذي يحل في المركز الثاني عشر، ويلتقي كولون مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في ديربي الراين.