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مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد

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مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد

التحرير

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ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم السبت، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ألمح إلى إمكانية عودة الدولي المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو"، مهاجم باير ليفركوزن، لجدران الأولد ترافورد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت ذا صن، أن الدولي المكسيكي صاحب الـ 28 عامًا، يعد محط أنظار مورينيو، بعد تسجيله 20 هدفًا مع باير ليفركوزن، هذا الموسم في الدوري الألماني بوندسليجا.

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وكان قد تعاقد باير ليفركوزن مع خافيير هرنانديز من مانشستر يونايتد في أغسطس 2015، مقابل 13 ملايين يورو (24.57 مليون دولار). 

يذكر أن باير ليفركوزن يحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 35 نقطة بفارق 30 نقطة عن المتصدر بايرن ميونخ، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس في البريميرليج برصيد 54 نقطة وبفارق 18 نقطة عن المتصدر تشيلسي.

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التحرير

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