أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا

Google+ Print
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا «توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نشر اللاعب المخضرم فرانشيسكو توتي، لاعب فريق روما الإيطالي، صورة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، يوضح فيها تضامنه مع الأطفال السوريين وما يحدث معهم في الوقت الحالي.

وأضحت الصورة توتي وهو يرفع لافتة كتب عليها "كل طفل هو طفلي" و "أوقفوا جرائم الحرب"، تضامنا مع ما يحدث مع الأطفال السوريين، وآخرهم مجزرة خان شيخون.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن الكثير من اللاعبين قد أظهروا دعمهم وتعاطفهم مع الأطفال السوريين خلال الأيام القليلة الماضية، يعد أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، وليونيل ميسي لاعب برشلونة.

توتي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا