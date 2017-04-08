«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا

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نشر اللاعب المخضرم فرانشيسكو توتي، لاعب فريق روما الإيطالي، صورة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، يوضح فيها تضامنه مع الأطفال السوريين وما يحدث معهم في الوقت الحالي.

وأضحت الصورة توتي وهو يرفع لافتة كتب عليها "كل طفل هو طفلي" و "أوقفوا جرائم الحرب"، تضامنا مع ما يحدث مع الأطفال السوريين، وآخرهم مجزرة خان شيخون.

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جدير بالذكر أن الكثير من اللاعبين قد أظهروا دعمهم وتعاطفهم مع الأطفال السوريين خلال الأيام القليلة الماضية، يعد أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، وليونيل ميسي لاعب برشلونة.