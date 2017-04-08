وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار عن مفاوضات نادي مارسيليا الفرنسي، للنجم الفرنسي جيرو، لاعب أرسنال الإنجليزي، وهو ما نفاه وكيل اللاعب في تصريحات نقلتها «ديلي ستار» البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن مايكل مانويلو وكيل أعمال جيرو، نفى الأمر بشكل كبير، حيث قال "كل ما يتردد بشأن انتقال جيرو إلى مارسيليا كذب، لم يحدث أي شيء بين اللاعب والفريق الفرنسي".

شاهد أيضا

وأضاف "لا يمكنني قول إنه لا يوجد شيء سيحدث في الصيف، ولكن حاليًا، لا مجال للمناقشة".

جدير بالذكر أن الدولي الفرنسي يعاني من عدم المشاركة بشكل أساسي مع الجانرز خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأ أساسيا هذا الموسم في 7 مباريات فقط، وشارك في باقي اللقاءات كبديل، في ظل اعتماد فينجر على التشيلي أليكسيس سانشيز وداني ويلباك في خط الهجوم خلال الفترة الحالية.