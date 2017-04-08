أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا

Google+ Print
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار عن مفاوضات نادي مارسيليا الفرنسي، للنجم الفرنسي جيرو،  لاعب أرسنال الإنجليزي، وهو ما نفاه وكيل اللاعب في تصريحات نقلتها «ديلي ستار» البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن مايكل مانويلو وكيل أعمال جيرو، نفى الأمر بشكل كبير، حيث قال "كل ما يتردد بشأن انتقال جيرو إلى مارسيليا كذب، لم يحدث أي شيء بين اللاعب والفريق الفرنسي".

شاهد أيضا

وأضاف "لا يمكنني قول إنه لا يوجد شيء سيحدث في الصيف، ولكن حاليًا، لا مجال للمناقشة".

جدير بالذكر أن الدولي الفرنسي يعاني من عدم المشاركة بشكل أساسي مع الجانرز خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأ أساسيا هذا الموسم في 7 مباريات فقط، وشارك في باقي اللقاءات كبديل، في ظل اعتماد فينجر على التشيلي أليكسيس سانشيز وداني ويلباك في خط الهجوم خلال الفترة الحالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا