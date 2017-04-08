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روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع

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روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع

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أوضح النجم البرازيلي السابق روماريو دي سوزا، لاعب برشلونة المعتزل، أن مواطنه نيمار دا سيلفا، أفضل من ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، نجمي برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

حيث ذكرت ESPN تصريحات لـ روماريو يقول فيها "في الوقت الحاضر، نيمار هو أكبر نجومنا في البرازيل، فهو أفضل لاعب في العالم الآن، مع كامل الاحترام الواجب لميسي، وكريستيانو رونالدو، الذي أعتقد أنه أقل بكثير من الأول والثاني"

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وأضاف روماريو  "بالنظر إلى ما يفعله مع برشلونة والسيليساو، حان الوقت ليتم اختيار نيمار كاللاعب رقم 1 في هذا الكوكب، ونحن البرازيليون نضع كل ثقتنا في لاعب مثل نيمار، حيث يمكنه أن يمنحنا بطولة كأس العالم في روسيا".

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