تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا

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يقترب قطار الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" - الدوري الإٍسباني "الليجا" - الدوري الألماني "البوندسليجا" - الدوري الإيطالي "الكالتشيو" - الدوري الفرنسي)، من الوصول لخط النهاية.

في البريميرليج يعد تشيلسي بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الأقرب لحصد اللقب للمرة الثاني في آخر ثلاث نسخ للبطولة، وذلك بفضل تصدره بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبير.

من جانبه يتصدر ريال مدريد بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان الدوري الإٍسباني بفارق نقطتين عن غريمة التقليدي برشلونة، علمًا بأن للفريق الملكي مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

بدوره بات البيانكونيري "يوفنتوس" قريبًا من حصد لقب الكالتشيو للمرة السادسة على التوالي، بقيادة مديره الفني ماسيمليانو أليجري، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق 6 نقاط عن روما صاحب المركز الثاني.

فيما يجهز العملاق البفاري، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نفسه للتتويج بالبوندسليجا للمرة الخامسة على التولي، حيث يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن لايبزيج الثاني.

بينما يتصدر موناكو بقيادة مدربه ليوناردو جارديم، جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ويبدو أن موناكو اقترب من تحقيق اللقب للمرة الأولى من 2000، وللمرة الثامنة في تاريخه، حيث يتصدر الفريق بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان الثاني.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم:

- لويس سواريز

ساهم الدولي الأوروجوياني، في 35 هدفًا هذا الموسم مع برشلونة، حيث سجل 24 هدفًا فيما صنع 11 هدفًا.

- ليونيل ميسي

ساهم الدولي الأرجنتيني، في 34 هدفًا هذا الموسم مع برشلونة، حيث سجل 27 هدفًا فيما صنع 7 هدفًا.

- إدينسون كافاني

ساهم الدولي الأوروجوياني، في 28 هدفًا هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 27 هدفًا فيما صنع هدفًا وحيدًا.

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- روبرت ليفاندوفسكي

ساهم الدولي البولندي، في 28 هدفًا هذا الموسم مع بايرن ميونخ، حيث سجل 24 هدفًا فيما صنع 4 أهداف.

- ماورو إيكاردي

ساهم الدولي الأرجنتيني، في 28 هدفًا هذا الموسم مع إنتر ميلان، حيث سجل 20 هدفًا فيما صنع 8 أهداف.

- بيير إيميريك أوباميانج

ساهم الدولي الجابوني، في 27 هدفًا هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند، حيث سجل 25 هدفًا فيما صنع هدفين.

- أليكسيس سانشيز

ساهم الدولي التشيلي، في 27 هدفًا هذا الموسم مع أرسنال، حيث سجل 18 هدفًا فيما صنع 9 أهداف.

- روميلو لوكاكو

ساهم الدولي البلجيكي، في 27 هدفًا هذا الموسم مع إيفرتون، حيث سجل 21 هدفًا فيما صنع 6 أهداف.