خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أن الفريق سيفتقد إلى جهود 5 من نجومه خلال مواجهة اليونايتد أمام سندرلاند، غدًا الأحد، بملعب النور، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "واين روني لن يشارك في المباراة المقبلة كما سيغيب آشلي يونج بسبب الإصابة، كما أنه ليست هناك أخبار جديدة، لأنكم تعلمون أننا عندما نتحدث عن ماتا، سمولينج وجونز فإننا نتحدث بذلك عن إصابات قديمة، وسيغيبون لفترات طويلة".

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يذكر أن مانشستر يونايتد يأتي في المركز السادس في البريميرليج برصيد 54 نقطة وبفارق 18 نقطة عن المتصدر تشيلسي، فيما يتذيل سندرلاند جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.